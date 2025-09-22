Новый постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц пообещал защищать "каждый сантиметр" территории НАТО.

Об этом сообщает газета The Guardian.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Уолтц осудил повторное нарушение Россией воздушного пространства страны-члена НАТО, напомнив о недавнем инциденте с польским небом.

"Это событие, последовавшее за вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши, создает впечатление, что Россия либо хочет эскалировать конфликт и вовлечь в него больше стран, либо не имеет полного контроля над теми, кто руководит ее истребителями и беспилотниками. Таким образом, любой из этих сценариев вызывает серьезную обеспокоенность", – сказал Уолтц.

Напомним, 19 сентября Эстония заявила, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство. Это произошло над Финским заливом. Сообщалось, что истребители летали в небе 12 минут.

После этого правительство Эстонии запросило консультации согласно 4-й статье НАТО.

Подробнее о возможных последствиях инцидента с российскими самолётами в Эстонии мы писали в отдельном материале.