В окружении президента США Дональда Трампа считают балтийские страны "опасно агрессивными" в их отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом пишет газета The Financial Times.

По информации издания, на недавнем заседании высокого уровня в Пентагоне балтийские чиновники были обвинены в "идеологической" оппозиции России.

"В некоторых кругах администрации Трампа балтийские страны считаются опасными агрессивными игроками в своих отношениях с Путиным. На недавнем заседании высокого уровня в Пентагоне балтийские чиновники были обвинены в "идеологической" оппозиции России", - пишет FT.

При этом издание отмечает, что подозрительность между странами Балтии и США взаимна.

"На прошлой неделе в коридорах министерства иностранных дел Эстонии – прямо у кабинетов высших чиновников – я увидел большую копию результатов голосования на февральских дебатах в ООН об Украине, на которых США проголосовали вместе с Россией. Послание казалось ясным: не думайте, что Америка Трампа на нашей стороне", – пишет автор статьи, ведущий международный обозреватель FT Гидеон Рахман.

Ранее агентство Reuters писало, что Пентагон прекратит помощь странам Балтии и всем членам НАТО, граничащим с Россией.

В свою очередь Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику, если Россия продолжит эскалацию.