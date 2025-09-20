Пентагон прекратит помощь странам Балтии и всем членам НАТО, граничащим с Россией.

Об этом американцы сообщили европейцам на встрече в Пентагоне в конце августа, передает агентство Reuters.

"В конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и вынесли им жесткое послание: США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве, Эстонии, всем членам НАТО, граничащим с Россией", - пишет издание.

В более широком смысле, по словам источника, представитель Пентагона Дэвид Бейкер заявил группе, что Европе следует меньше зависеть от США. При главе Белого дома Дональде Трампе американские военные переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как защита родины.

Статья так образно характеризует данный подход: "после дипломатического блица в Украине и Газе Трамп пересаживается в пассажирское кресло, предоставляя европейцам инициативу по разрешению украинского кризиса".

Напомним, ранее Брюссель отказался финансировать "стену беспилотников", призванную защитить Литву и Эстонию от России.

Также западные издания писали, что США могут вывести из Европы до трети своих войск.