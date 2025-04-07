Евросоюз отказал Литве и Эстонии в финансировании проекта "Стена беспилотников", предложенного для защиты стран Балтии от РФ.

Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на литовское Министерство внутренних дел.

"Пограничные службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования ЕС для создания так называемой стены из беспилотников вдоль границы, однако проект не получил финансирования. Эстония была основным заявителем, а Литва - партнером", - рассказали в министерстве.

Брюссель отклонил заявку стран еще в начале марта.

Общая стоимость проекта оценивалась в 12 миллионов евро. Страны пока спонсируют проект сами и ищут другие источники финансирования.

По словам военных, "Стена беспилотников" предусматривает использование дронов для мониторинга границы и развертывание систем борьбы с ними.

В мае прошлого года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились о разработке так называемой стены дронов. Тогда она не сказала, когда проект может быть реализован. Но поначалу планировалось выбрать несколько участков границы в каждой стране для пилотного запуска проекта.

На днях министры обороны упомянутых стран выступили против прекращения огня в Украине. По их мнению, война должна продолжаться, чтобы Россия не начала угрожать Эстонии и Литве.

А зимой сообщалось, что США могут сократить военное присутствие в Европе и вывести войска НАТО из стран Балтии.