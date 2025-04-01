В Литве нашли тело четвертого и последнего американского военнослужащего, который пропал на учениях возле границы с Беларусью.



Об этом сообщает командование армии США в Европе и Африке.



"Прежде всего, мы выражаем соболезнования близким наших солдат. Нельзя переоценить поддержку наших литовских союзников. Мы опирались на них, и они вместе с польскими и эстонскими союзниками, а также нашими моряками, летчиками и специалистами из инженерного корпуса помогли нам найти и вернуть наших солдат домой. Это трагическое событие, но оно подчеркивает, что значит иметь союзников и друзей", – сказал генерал Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке.





Напомним, 26 марта в литовском Пабраде после учений на местном полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса обнаружилась пропажа четырех американских военнослужащих и гусеничного транспортного средства. Журналисты по горячим следам написали о гибели военных.

Вчера стало известно, что бронемашину американских военных M88 Hercules достали из болота. По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, эвакуацию броневика усложнило падение "огромного куска дерна".

Позже командование армии США в Европе и Африке сообщило, что трое американских военных, пропавших на учениях в Литве, найдены мертвыми.