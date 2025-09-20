Министр обороны Литвы призвала сбивать российские самолеты при нарушении воздушных границ стран НАТО
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене фактически призвала сбивать российские истребители, если они будут нарушать пространство стран НАТО.
Об этом глава литовского Минобороны написала в соцсети X.
Шакалене напомнила, как Турция на границе с Сирией сбила российский Су-24 в 2015 году.
"Три российских истребителя над Таллинном - ещё одно твёрдое доказательство того, что "Восточный страж" (инициатива НАТО после залета российских дронов в Польшу - Ред.) давно назрел. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьёз. Турция показала пример 10 лет назад. Есть над чем задуматься", - написала министр.
Между тем анонимный американской чиновник, мнение которого приводит агентство Reuters, считает, что вторжение российских самолетов в воздушное пространство Эстонии было преднамеренным.
По его словам, хоть в этой зоне российские истребители появлялись и ранее, сейчас они были в нем необычайно долго, с выключенными транспондерами и без предупреждения.
В той же статье, однако, приводится и другое мнение.
Якуб Годзимирский, профессор-исследователь российской политики безопасности в Норвежском институте международных отношений, сказал, что инцидент может быть чисто случайным. Хотя может быть и "тестом".
Напомним, Эстония вчера обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства тремя истребителями МиГ-31. РФ это опровергает.
Подробнее о последствиях инцидента с российскими самолетами мы писали в отдельном материале.