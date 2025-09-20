Министр обороны Литвы Довиле Шакалене фактически призвала сбивать российские истребители, если они будут нарушать пространство стран НАТО.

Об этом глава литовского Минобороны написала в соцсети X.

Шакалене напомнила, как Турция на границе с Сирией сбила российский Су-24 в 2015 году.

"Три российских истребителя над Таллинном - ещё одно твёрдое доказательство того, что "Восточный страж" (инициатива НАТО после залета российских дронов в Польшу - Ред.) давно назрел. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьёз. Турция показала пример 10 лет назад. Есть над чем задуматься", - написала министр.

Между тем анонимный американской чиновник, мнение которого приводит агентство Reuters, считает, что вторжение российских самолетов в воздушное пространство Эстонии было преднамеренным.

По его словам, хоть в этой зоне российские истребители появлялись и ранее, сейчас они были в нем необычайно долго, с выключенными транспондерами и без предупреждения.

В той же статье, однако, приводится и другое мнение.

Якуб Годзимирский, профессор-исследователь российской политики безопасности в Норвежском институте международных отношений, сказал, что инцидент может быть чисто случайным. Хотя может быть и "тестом".

Напомним, Эстония вчера обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства тремя истребителями МиГ-31. РФ это опровергает.

Подробнее о последствиях инцидента с российскими самолетами мы писали в отдельном материале.