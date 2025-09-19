Сенат США утвердил бывшего советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя при Организации Объединенных Наций (ООН).

За его кандидатуру проголосовали 47 сенаторов, против – 43.

Двухпартийное голосование за Уолтца состоялось после того, как недавние процедурные препятствия вернули его кандидатуру в Комитет Сената по международным отношениям, где голосование по ней было проведено заново в среду.

Еще летом демократы обещали жесткие слушания по кандидатуре Уолтца после того, как он оказался замешан в скандале вокруг чата в Signal. Но слушания прошли для Уолтца в целом без особых трудностей, скандал упомянули лишь спустя более часа после начала вопросов.

Напомним, Уолтц поработал советником Дональда Трампа всего три месяца и был уволен после скандала с мессенджером Signal.

После скандала всем сотрудникам палаты представителей американского конгресса запретили пользоваться мессенджером WhatsApp от компании Meta.

