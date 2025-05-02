Главным претендентом на пост нового советника Дональда Трампа по национальной безопасности стал 39-летний Стивен Миллер.

Об этом сообщает Axios.

Миллер – один из старейших и самых доверенных помощников президента. В первый срок Трампа он был его спичрайтером и помогал в написании его инаугурационной речи. Также он был ключевым советником с первых дней президентства республиканца. Сторонник жёсткой линии в отношении иммиграции, Миллер выступил главным разработчиком запретов Трампа на въезд беженцев и сокращения администрацией числа принимаемых в США мигрантов.

Сейчас он занимает пост заместителя руководителя аппарата Белого дома. Миллер также советник администрации по внутренней безопасности и курирует программу немедленной депортации нелегальных иммигрантов.

Напомним, вчера Майк Уолтц официально покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Теперь он будет послом США в ООН.

Журналисты утверждали, что Уолтца и его заместителя уволили в результате скандала с мессенджером Signal.

Мы подробно разбирали этот скандал.