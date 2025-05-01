Майк Уолтц официально покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Теперь он будет послом США в ООН.

Об этом сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth.

Как сказано в публикации, исполнять обязанности советника по национальной безопасности будет государственный секретарь Марко Рубио.

"Я рад объявить, что я выдвину кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Со времени своей службы в военной форме на поле боя, в конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майк Уолц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли. Тем временем государственный секретарь Марко Рубио будет выполнять обязанности советника по национальной безопасности, продолжая при этом свое сильное руководство в Государственном департаменте. Вместе мы продолжим неустанно бороться за то, чтобы сделать Америку и весь мир снова безопасными", - написал Трамп.

Журналисты утверждали, что Уолтца и его заместителя уволили в результате скандала с мессенджером Signal.

Мы подробно разбирали этот скандал.