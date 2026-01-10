В Западной Антарктиде интенсивно ускоряется разрушения ледника Туэйтса. Речь идет о восточной части шельфового ледника, которая до недавнего времени играла роль своеобразной "подпорки", сдерживая движение льда в океан.

Это показало исследование специалистов Калифорнийского университета при участии NASA. Работа основана на анализе спутниковых данных за последние два десятилетия.

Ледник Туэйтса часто называют "ледником судного дня", потому что при его полном разрушении уровень мирового океана может вырасти примерно на 65 сантиметров.

Ученые зафиксировали рост и углубление крупных трещин во льду. Из-за этого ледник теряет контакт с участками морского дна, которые раньше замедляли его сползание. В результате поток льда ускоряется, а сама структура шельфа становится все менее устойчивой.

Авторы работы, которых цитирует издание Sci Tech Daily подчеркивают, что процесс носит самоподдерживающийся характер. Чем быстрее движется лед, тем сильнее он трескается, а новые трещины, в свою очередь, еще больше ускоряют его движение.

По словам исследователей, "эта защитная система фактически начинает ломаться".

Отдельно отмечается, что подобные изменения могут происходить и в других районах Антарктиды, где шельфовые ледники испытывают схожее давление со стороны океана и повышения температуры воды.

Ученые уточняют, что речь не идет о немедленном коллапсе, но текущие изменения делают сценарий значительного повышения уровня моря в будущем более вероятным. Последствия чего затронут прибрежные регионы по всему миру.

