Учёные зафиксировали признаки замедления Атлантической меридиональной океанической циркуляции (АМОС).

Эти данные были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment на основе анализа данных наблюдений, ведущихся с 60-х годов.

АМОС – система океанических течений, включающая Гольфстрим, переносящая тепло от экватора в северное полушарие. Её замедление началось с конца прошлого века. По данным исследователей, перемещение таких огромных объёмов воды имеют определяющее влияние на глобальный климат континентов.

Нарушение Атлантической меридиональной океанической циркуляции грозит резкими похолоданием в Северной Европе, нарушением режима выпадения осадков в Африке, Индии и Южной Америке, а так же ускоренным таянием ледников с последующим подъёмом уровня моря у побережья США.

Всё это, в свою очередь, может вызвать множество экологических катастроф.

