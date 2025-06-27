В Черном море стал все чаще встречаться тетраодон серебристый - ядовитая рыба родом из индо-тихоокеанского региона.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

Латинское название вида - Lagocephalus sceleratus. Тетраодон серебристый выглядит экзотично, обладает способностью раздуваться как шар и смертельно ядовит. Этот тропический хищник из тропических океанов по Суэцкому каналу проник в Средиземное море, а оттуда - в Черное.

Первые упоминания о тетраодоне в Черном море у украинских берегов появились в 2014 году.

Вид крайне опасен, потому что содержит тетродотоксин — мощный яд, поражающий нервную систему. Даже крошечная его доза может привести к смерти при потреблении.

Рыба также имеет сверхпрочные челюсти, которыми разгрызает сети. Питается она моллюсками, рыбой и ракообразными, вытесняя местные виды.

В результате ее распространения в Средиземном море рыбаки терпят значительный экономический ущерб.

Из-за потепления климата этот вид имеет потенциал расширить свой ареал в Черном море, что угрожает биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей.

Экоинспекция советует в случае встречи с незнакомой рыбой сделать ее фото или видео, чтобы были понятны ее размеры, записать координаты или место обнаружения и сообщить в инспекцию. Присланная информация поможет ученым отследить распространение этого инвазивного вида.

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