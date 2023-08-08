В Боливии восьмилетний мальчик попал в больницу после того, как специально дал укусить себя ядовитому пауку черной вдове, чтобы стать похожим на Человека-паука.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел недалеко от города Оруро в Центральной Боливии. Ребенок увидел паука, играя рядом с домом. Не осознавая опасности, он положил черную вдову на тыльную сторону ладони, ожидая, что его укусят, как героя комиксов и фильма о Человеке-пауке. Желание мальчика исполнилось, после чего он отправился домой. Там у него начались боли в теле и сильные мышечные спазмы. Лишь через три часа мучений мальчик рассказал маме, что его укусил разноцветный паук.

Женщина отвезла сына в медицинский центр в соседнем городе, откуда его отправили в больницу в городе Оруро для оказания неотложной помощи. Руководитель программы по зоонозным заболеваниям местного департамента здравоохранения смог установить, какой именно паук укусил мальчика. После этого врачи ввели пациенту необходимый антидот, и его состояние стабилизировалось через 30 минут. Сейчас ребенок уже выздоровел.

По словам мамы мальчика, ее сын - большой поклонник Человека-паука, но она и понятия не имела, что он ради сходства с любимым супергероем сделает подобную глупость.

В большинстве случаев укусы черных вдов не вызывают серьезных осложнений, но иногда заканчиваются смертельным исходом из‑за серьезного поражение нервной системы. Наибольшую опасность черные вдовы представляют для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Кстати, это не первый подобный случай. В 2020 году в той же Боливии трое детей заставили черную вдову укусить себя с аналогичной целью: чтобы обрести силы Человека-паука. Дети несколько дней провели в больнице, после чего их выписали.

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