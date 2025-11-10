В Германии готовятся к противостоянию с США из-за будущих климатических пошлин
Германия не исключает серьезного конфликта с США из-за будущих климатических пошлин.
Об этом заявил немецкий министр по делам окружающей среды Карстен Шнайдер в эфире ARD.
По его словам, столкновение с Вашингтоном неизбежно.
Он считает, что Европа должна ввести пошлины, иначе декарбонизация промышленности станет невозможной.
"Нельзя вписывать климатические цели в конституцию и заключать международные соглашения, а затем не выполнять их", — подчеркнул он.
С 2027 года в Европейском союзе вступит в силу механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM), который предусматривает пошлины на импорт из стран с менее строгими экологическими нормами, включая США. Мера направлена на защиту европейских производителей от неравных условий конкуренции.
