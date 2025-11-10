Германия не исключает серьезного конфликта с США из-за будущих климатических пошлин.

Об этом заявил немецкий министр по делам окружающей среды Карстен Шнайдер в эфире ARD.

По его словам, столкновение с Вашингтоном неизбежно.

Он считает, что Европа должна ввести пошлины, иначе декарбонизация промышленности станет невозможной.

"Нельзя вписывать климатические цели в конституцию и заключать международные соглашения, а затем не выполнять их", — подчеркнул он.

С 2027 года в Европейском союзе вступит в силу механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM), который предусматривает пошлины на импорт из стран с менее строгими экологическими нормами, включая США. Мера направлена на защиту европейских производителей от неравных условий конкуренции.

Ранее СМИ писали о том, что Китай опередил США и Европу в области зелёной энергетики. Страна установила почти 900 гигаватт солнечных мощностей - больше, чем Европа и США вместе взятые. Как пишет пресса, Китай стал "новым типом сверхдержавы" - энергетическим.

Мы подробно рассказывали о проблемах с "зеленым курсом" в Евросоюзе в отдельном материале.