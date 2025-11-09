Китай опередил Штаты и Европу в области зеленой энергетики - The Economist
Китай осуществил революцию в области чистой энергетики, обогнав по ее выработке все западные страны.
Об этом пишет британский журнал The Economist.
По данным издания, страна установила почти 900 гигаватт солнечных мощностей - больше, чем Европа и США вместе взятые. В прошлом году Китай выработал 1826 тераватт-часов электроэнергии из солнца и ветра - в пять раз больше, чем энергетический эквивалент всех его ядерных боеголовок.
The Economist отмечает, что Китай стал "новым типом сверхдержавы" - энергетическим. Он способен производить почти тераватт возобновляемых мощностей в год, что сопоставимо с 300 крупными атомными электростанциями. Благодаря масштабному производству себестоимость энергии постоянно снижается, а внутренний спрос стимулирует дальнейший рост.
Китай уже перевыполнил большинство климатических обещаний, данных после Парижского соглашения, и планирует к 2035 году более чем удвоить мощности ВИЭ и сократить выбросы.
Пекин также активно экспортирует свои технологии. Развивающиеся страны, где решается исход борьбы с изменением климата, становятся главными потребителями китайских солнечных панелей и оборудования для хранения энергии.
При этом, по мнению издания, энергетическая трансформация Китая продиктована не альтруизмом, а прагматизмом - страна снижает собственные климатические риски и укрепляет экономические позиции.
