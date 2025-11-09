Китай вновь разрешил экспорт в США металлов, необходимых для производства полупроводников и микрочипов.

Об этом сообщает Der Spiegel, анализируя недавнее решение министерства торговли Китая, о приостановке запрета на экспорт.

Как известно, запрет действовал с декабря 2024 года, и касался товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

"Пекин приостановил действие запрета на экспорт в США галлия, сурьмы и германия — металлов, необходимых для производства полупроводников. США, как и другие страны, закупают это сырье практически полностью в Китае. Например, галлий и германий используются в микрочипах, оптоволоконных кабелях и солнечных батареях", - говорится в статье.

Напомним, на днях Министерство коммерции Китая оперативно одобрило заявки местных экспортеров на выдачу лицензий для экспорта полупроводников и предоставил исключения для отвечающего требованиям экспорта.

США еще при Джо Байдене повысили тарифы на полупроводники, батареи и другие товары из Китая. Китай отреагировал введением ограничений на продажу Америке ключевых минералов и электроники.