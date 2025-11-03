Крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отменили некоторые поставки российской нефти из-за санкций США.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что более мелкие частные НПЗ также воздерживаются от поставок нефти из РФ, после того как один из них - Yulong - попал под санкции США и Великобритании.

В результате цены на нефть российской марки ESPO, поставляемой по трубопроводу ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан) упали.

По данным Rystad Energy AS, отказ китайских компаний от российской нефти и падение цен затрагивают около 400 тысяч баррелей в сутки, что составляет до 45% от общего объема импорта топлива Китаем из России. Однако, несмотря на санкции, Yulong продолжает закупать российскую нефть, так как западные компании отказались от поставок.

Напомним, что Турция также сократила закупку российской нефти. Ожидается, что вскоре один из крупнейших турецких НПЗ полностью откажется от черного золота из России, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу.

Тем временем Индия нарастила закупку нефти из РФ в минувшем месяце, несмотря на давление Вашингтона. По данным аналитической платформы Kpler, импорт российской нефти в Индию вырос примерно до 1,48 млн баррелей в сутки в октябре с 1,44 млн в сентябре.

Ранее сегодня мы сообщали, что страны ОПЕК+ решили приостановить увеличение добычи нефти с января до марта.