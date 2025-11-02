На фоне перебоев с поставками Китай нацелен запасаться нефтяными резервами.

Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя официальные таможенные данные за первые девять месяцев 2025 года.

За это время Китай импортировал более 11 миллионов баррелей нефти в день. До 1.2 миллиона из этого числа ежедневно хранились в резервах.

"Стратегические резервы нефти и коммерческие запасы Китая уже обеспечивают существенный буфер против краткосрочных перебоев с поставками", - пишет WSJ, приводя слова Келли Сюй, стратега по сырьевым товарам и энергетике в Alpine Macro.

Напомним, о том, что Китай создает большие запасы нефти СМИ писали и ранее. Эксперты это связывают с желанием Пекина подстраховаться на случай углубления проблем в отношениях с США, которые могут привести к блокировке поставок нефти в КНР по морю.

По мнению экспертов, не смотря на то что накопление запасов продолжится до конца года, скорее всего китайские НПЗ не сократят закупки российской нефти из-за санкций против "Роснефти" и "Лукойла", которые не позволяют им проводить операции в долларах.

Отметим, что Россия экспортирует лишь 5% своей нефти за доллары. Доминирующей валютой, на которую приходится 67% российского экспорта нефти, является китайский юань.

Большая часть импортируемой нефти из России идёт на независимые китайские НПЗ, известные как "чайники". Многие из этих заводов имеют ограниченные долларовые активы, ведут бизнес преимущественно через китайские региональные банки и обслуживают преимущественно китайских клиентов, защищая их от последствий санкций.

Ранее западные СМИ писали, что президент США Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, Белый дом готовил меморандум о санкциях против Китая за закупки нефти РФ, но Трамп не стал их вводить.