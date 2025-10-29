Германия рассматривает возможность национализации активов "Роснефти" после введения американских санкций.

Об этом сообщили два источника агентству Reuters.

Речь в том числе идет о НПЗ, от которого зависит большая часть потребляемого топлива в Берлине.

Минфин США сообщил в среду, что выдал лицензию, освобождающую немецкое подразделение "Роснефти" от американских санкций до апреля 2026 года. По словам источников, предпочтительным вариантом для Берлина остается получение постоянного освобождения от уплаты налогов, однако немецкие чиновники также рассматривают возможность изъятия предприятий и продажи их иностранному инвестору.

Ранее министр экономики США Катарина Райхе заявила, что США исключают "дочки" "Роснефти" под управлением Германии из санкций, потому что их активы больше не находятся под контролем РФ.

"Роснефть Deutschland" владеет акциями трех немецких нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают 12% общей перерабатывающей мощности Германии, поэтому санкции могли стать болезненными для страны. Уточним, что активы были конфискованы после вторжения России в Украину.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие дочерние компании "Роснефти" не должны подпадать под новые американские санкции. Подробнее о самих санкциях мы писали в отдельном материале.