США освободили немецкое подразделение "Роснефти" от санкций
США исключают "дочки" "Роснефти" под управлением Германии из санкций, потому что их активы больше не находятся под контролем РФ.
Об этом сообщила министр экономики Германии Катарина Райхе в комментарии изданию Reuters.
По словам министра, администрация США предоставила письменные гарантии, согласно которым немецкое подразделение "Роснефти" будет освобождено от действия новых санкций против энергетического сектора РФ. Вашингтон направил Берлину письмо-подтверждение, в котором признаёт, что упомянутая компания полностью независима от российской материнской.
Отметим, "Роснефть Deutschland" владеет акциями трех немецких нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают 12% общей перерабатывающей мощности Германии, поэтому санкции могли стать болезненными для страны. Уточним, что активы были конфискованы после вторжения России в Украину.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие дочерние компании "Роснефти" не должны подпадать под новые американские санкции. Подробнее о самих санкциях мы писали в отдельном материале.
Также мы сообщали, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы намерены продолжать закупки российской нефти, несмотря на санкции Вашингтона.