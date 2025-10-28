США исключают "дочки" "Роснефти" под управлением Германии из санкций, потому что их активы больше не находятся под контролем РФ.

Об этом сообщила министр экономики Германии Катарина Райхе в комментарии изданию Reuters.

По словам министра, администрация США предоставила письменные гарантии, согласно которым немецкое подразделение "Роснефти" будет освобождено от действия новых санкций против энергетического сектора РФ. Вашингтон направил Берлину письмо-подтверждение, в котором признаёт, что упомянутая компания полностью независима от российской материнской.

Отметим, "Роснефть Deutschland" владеет акциями трех немецких нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают 12% общей перерабатывающей мощности Германии, поэтому санкции могли стать болезненными для страны. Уточним, что активы были конфискованы после вторжения России в Украину.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие дочерние компании "Роснефти" не должны подпадать под новые американские санкции. Подробнее о самих санкциях мы писали в отдельном материале.

Также мы сообщали, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы намерены продолжать закупки российской нефти, несмотря на санкции Вашингтона.