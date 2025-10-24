Санкции президента США Дональда Трампа против российской нефтяной отрасли могут вызвать проблемы с поставками топлива и Украине.

Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".

Он отметил, что рссийские компании "Лукойл" и "Роснефть" являются поставщиками венгерского и словацкого НПЗ, откуда готовое топливо прибывает в Украину.

"Если у них появляются проблемы, а мы поставляем оттуда горючее, нам будет проблематично там его купить, поскольку будет снижение производства. То есть на рынке все очень связано, и до конца непонятно, откуда что может прилететь. Например, в Болгарии есть интересы "Лукойла", сейчас он оттуда уйдет. Вроде бы мы у Болгарии ничего не покупаем, но Болгария будет оттягивать ресурсы с тех рынков и у производителей, где мы покупаем. Мы начнем с ними конкурировать", - сказал Куюн.

При этом он предположил, что конечный потребитель дискомфорта из-за этих проблем не почувствует, а дефицита и взлета цен не произойдет. Он высказал уверенность, что за 2-3 недели удастся найти новые источники поставок топлива.

Напомним, Министерство финансов США объявило "блокирующие" санкции против "Роснефти" и "Лукойла" с внесением компаний и некоторых их дочек в стоп-лист и запретом на любые операции для лиц США.

Трамп полагает, что влияние на Россию новых санкций Вашингтона станет понятно через шесть месяцев.

Подробности о санкциях и возможных последствиях мы привели в отдельном материале.