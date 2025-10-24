Из трех вариантов предложенных президенту США Дональду Трампу санкций он выбрал средний - не самый мягкий, но и не самый жесткий.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, варианты санкций были разработаны еще несколько месяцев назад на случай, если Трамп решит действовать.

Президенту США были представлены три плана: жёсткий вариант, направленный непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей; средний вариант, направленный на российскую энергетическую отрасль; и более мягкий вариант, включающий более ограниченные санкции. Трамп выбрал средний вариант.

Источники в Белом доме заверяют, что введенные санкции против "Роснефти" и "Лукойла" могут кардинально изменить ситуацию в экономике РФ, учитывая, насколько она зависима от экспорта нефти и газа.

Терпение Трампа лопнуло, когда он решил, что президент России Владимир Путин тянет время и не настроен на мир, продолжая смотреть на кадры ударов по Украине. Президент США отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште, посчитав его пустой тратой времени, а через несколько часов Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике, после которого половина страны сидит без света.

"Теперь вопрос в том, наблюдаем мы фундаментальную перестройку стратегии Трампа или это всего лишь временная мера", — сказал Эндрю Вайс из Фонда Карнеги.

Напомним, Трамп заявил, что отменил встречу с главой Кремля, так как ему "это не казалось правильным" без прогресса в прекращении огня. При этом, по его мнению, Путин готов к заключению сделки.

