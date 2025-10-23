Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина ещё не отменена.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Встреча Трампа и Путина остается на повестке дня, будет проведена в какой-то момент в будущем... Президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке. И он хочет, чтобы эта война (в Украине - Ред.) закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, будучи в должности", - сказала она.

Ранее Путин подтвердил заявление Трампа об отмене их встречи в Будапеште.

"Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки", – сказал глава Кремля, отметив, что разговор без проработки позиций смысла не имеет.

Напомним, Трамп объявил, что откладывает встречу с Путиным, потому что тот явно не готов выполнить его главное условие: остановить войну в Украине по линии фронта.

Почему президент США отменил встречу с Путиным, мы разбирались в отдельном материале.

