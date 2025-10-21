Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжат прорабатывать план возможной встречи президентов двух стран.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Высокопоставленный представитель администрации заявил: на прошлой неделе российский лидер Владимир Путин дал понять, что готов обсудить ряд вопросов, которые могли бы сократить разрыв между позициями США и России.

Это, по словам источников, оставляет некоторую надежду на проведение нового саммита Трампа и Путина в будущем – пусть и не так скоро, как президент США Дональд Трамп первоначально заявил, анонсируя встречу в Будапеште.

Ожидается, что и Марко Рубио, и Сергей Лавров примут участие в саммите, организованном Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), который состоится в конце этого месяца в Малайзии.

Однако, по словам представителей американской администрации, встреча между двумя дипломатами пока не запланирована.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Венгрии сорвалась, потому что госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что саммит вряд ли принесёт положительные результаты в мирных переговорах.

Накануне Рубио обсудил в телефонном разговоре с Лавровым важность предстоящих встреч Москвы и Вашингтона.