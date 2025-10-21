Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Венгрии сорвалась, потому что госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что саммит вряд ли принесёт положительные результаты в мирных переговорах.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, госсекретарь США, переговорив с главой МИД РФ, понял, что Кремль по-прежнему придерживается своей позиции, которая предполагает, что "Украина должна передать России контроль над всем Донбассом в рамках любого урегулирования".

Другой высокопоставленный представитель администрации Трампа сказал изданию, что в телефонном разговоре с президентом США Путин дал понять, что готов обсудить некоторые вопросы, которые могли бы сблизить позиции Вашингтона и Москвы - поэтому есть "некоторая надежда" на проведение новой встречи в будущем, даже если она произойдет не так быстро, как рассчитывал американский лидер.

Напомним, накануне Рубио обсудил в телефонном разговоре с Лавровым важность предстоящих встреч Москвы и Вашингтона.

Тем временем агентство Reuters сообщило, что Россия изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения с Украиной в закрытой ноте, направленной США. В неофициальном дипломатическом меморандуме, известном как non-paper, Москва повторила своё требование: установить контроль над всем Донбассом.