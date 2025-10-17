Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в столице Венгрии Будапеште — это большое унижение для Европейского Союза и огромное благо для венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Такую оценку дала готовящемуся саммиту британская газета The Telegraph.

"Выбор Венгрии в качестве места проведения саммита, вероятно, стер улыбку с лица ЕС. Блок в значительной степени остался в стороне от мирных переговоров об Украине и переживает из-за второстепенной роли, которую он сыграл в мирном плане по Газе. Страна, которую почти все члены и институты ЕС подвергли остракизму, теперь оказалась в центре внимания Трампа, который считает, что блок был создан, чтобы насолить США", - говорится в статье.

Автор материала отмечает, что помимо близких отношений Орбана с Трампом и Путиным причиной выбора Будапешта для встречи мог стать и недавний выход Венгрии из-под юрисдикции Международного уголовного суда, что избавляет ее от обязанности арестовывать президента РФ после прибытия в страну по ордеру этого суда.

Ранее СМИ писали, что после приземления в Соединенные Штаты вчера вечером Владимир Зеленский был "удивлён" телефонными переговорами президентов России и США, а также выбором Венгрии в качестве места проведения их саммита.