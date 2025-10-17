После прибытия в Соединенные Штаты вчера вечером Владимир Зеленский был "удивлён" телефонными переговорами президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на источники пишет американское издание Axios.

Портал отмечает, что в последние дни Зеленский "был весьма оптимистичен относительно своей запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить ракеты большой дальности "Томагавк".

"Однако вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс (база морской авиации США, расположенная в городе Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд - Ред.) украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной по отношению к Украине стране в Европейском Союзе", - сообщают журналисты.

Издание добавляет, что "Томагавки" могут не помочь Украине.

"Даже если Трамп согласится поставить "Томагавки" Украине, неясно, сколько ракет США смогут выделить из своих запасов. Кроме того, систем "Тифон", необходимых Украине для запуска "Томагавков", крайне мало. Военные эксперты США и Украины также считают, что США, скорее всего, поставят устаревшие модели "Томагавков", которые могут быть перехвачены российскими средствами ПВО", - говорится в статье.

Напомним, разговор Путина и Трампа длился более двух часов. Между тем на всю сегодняшнюю встречу с Зеленским у Трампа отведено два часа, включая брифинг для прессы и закрытый обед, что следует из расписания американского президента.

Ранее мы анализировали заявление главы Белого дома после его беседы с Путиным.