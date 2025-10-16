Подготовка Будапешта к проведению встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина "идёт полным ходом".

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после разговора с американским лидером.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США – Россия идёт полным ходом. Венгрия – остров МИРА!" – написал Орбан в соцсети Х.

В это же время помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что Москва и Вашингтон незамедлительно начнут подготовку встречи президентов, которая, "возможно пройдёт в Будапеште".

По словам Ушакова, как место встречи столицу Венгрии предложит Трамп, а Путин его поддержал. Подготовка встречи лидеров двух стран начнётся с телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее в Кремле оценили результаты телефонного разговора Путина и Трампа.

