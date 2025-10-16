Президент Украины Владимир Зеленский уже прилетел в США, где должен встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом.

Видеоролик, на котором он прибыл в Вашингтон, появился в его Telegram-канале.

Он сообщил, что сегодня встретится с представителями энергокомпаний США, а завтра встретится с Трампом.

"Сегодня встречи с представителями оборонных компаний, и это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительной поставке систем ПВО. Также сегодня встреча с представителями американских энергетических компаний", – говорится в сообщении.

При этом он прокомментировал информацию о телефонном разговоре Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и их предстоящем саммите.

"Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о Tomahawk. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России", – написал Зеленский.

Напомним, спецпредставители президента США Кит Келлог и Джон Коул накануне встречи президентов США и Украины провели переговоры с украинской делегацией.

Сам Трамп заявил, что будет говорить с Зеленским о войне и о наступлении, в которое собирается пойти Украина.

Западные СМИ также писали, что Киев рассчитывает использовать предстоящую встречу с Трампом для согласования поставок вооружений, необходимых Украине для возможного контрнаступления