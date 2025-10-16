Спецпредставители президента США Кит Келлог и Джон Коул накануне встречи президентов США и Украины Дональда Трампа с Владимиром Зеленским провели переговоры с украинской делегацией.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Во встрече от Украины, помимо Ермака, также приняли участие секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Главной темой встречи стали будущие переговоры на уровне лидеров.

"Важный разговор накануне встречи президентов Украины и США - согласование ключевых приоритетов и акцентов. Искренне надеемся на конкретные решения уже завтра", - добавил он.

Келлог в свою очередь опубликовал совместное фото, однако подробностей переговоров не раскрыл, при этом назвав беседу "отличной".

Напомним, Трамп заявил, что будет говорить с Зеленским о войне и о наступлении, в которое собирается пойти Украина.

Западные СМИ также писали, что Киев рассчитывает использовать предстоящую встречу с Трампом для согласования поставок вооружений, необходимых Украине для возможного контрнаступления.