Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне.

Заявление Зеленского прозвучало на пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас.

"Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал украинский президент.

Кроме того, Зеленский планирует ряд встреч с сенаторами, конгрессменами, военными, энергетическими компаниями, а также будет иметь "другие важные встречи".

Зеленский добавил, что главными темами во время визита в США станут ПВО и оружие для дальнобойных ударов по РФ.

Напомним, ранее журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский встретится с Трампом в эту пятницу. Встреча пройдет в Вашингтоне.

Также мы писали, что украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, в составе которой числится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, направляется в Вашингтон. Кроме прочего, в столице США вместе с американцами визитеры обсудят передачу Киеву дальнобойного оружия.

На выходных Трамп дважды созванивался с Зеленским, обсуждая передачу Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Также президенты затронули тему усиления украинской ПВО.

Даст ли Трамп Украине ракеты "Томагавк", мы анализировали в отдельном материале.