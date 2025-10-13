Украинская делегация едет в США, чтобы обсудить "укрепление ударных возможностей"
Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, в составе которой числится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, направляется в Вашингтон. Кроме прочего в столице США вместе с американцами визитеры обсудят передачу Киеву дальнобойного оружия.
Такой вывод напрашивается из публикации в телеграм-канале руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"В повестке дня – конкретные цели, озвученные президентом Зеленским:
- Оборона: укрепление наших ПВО и ударных возможностей.
- Энергетика: укрепление устойчивости к зиме.
- Санкции: новое давление на агрессора.
Конечная цель - неизменная: устойчивый и справедливый мир для Украины по принуждению России к завершению войны", - сказано в публикации.
Напомним, на выходных президент США Дональд Трамп дважды созванивался с Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали передачу Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Также президенты затронули тему усиления украинской ПВО. Принято ли в США решение о передаче ракет, в официальных пресс-релизах о разговорах не уточнялось.
