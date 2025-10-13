Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки "Томагавков" Украине "плохо закончатся для всех и прежде всего - для самого президента США Дональда Трампа". Таким образом он намекнул на ядерный удар со стороны РФ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сто раз было сказано в понятной даже для звёздно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полёте невозможно. Пуск их будет осуществлять не Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!" - сказано в публикации Медведева.

Также заявление с угрозами в случае поставок Украине "Томагавков" сделал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Запуск "Томагавков" требует участия специалистов США, так что поставка этих ракет Киеву действительно может плохо кончиться", - сказал Песков во время брифинга с журналистами.

Даст ли Трамп Украине эти ракеты и какая будет реакция Кремля, мы разбирались в отдельном материале.

Напомним, вчера Песков уже давал понять, что запуск Томагавков по России может быть воспринят Москвой как попытка нанести по РФ ядерный удар.