Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает реальными поставки "Томагавков" Украине.

Об этом он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Говоря о поставках американских ракет Tomahawk, Лукашенко отметил, что у президента США Дональда Трампа тактика "сначала пожестче", а потом отпустить.

"Я думаю что нам в этом плане нужно успокоится. Я уже говорил, что у нашего друга, Дональда, особая тактика. Он где-то там пожестче действует. А потом отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит. Сегодня мир многообразен, против любого яда есть и противоядие, президент Штатов понимает это лучше чем кто-либо. И чтобы не скатится в эту колею, когда к этому серьезному яду будет применено противоядие, он понимает что этого быть не должно и я думаю что до этого (до поставок Томагавков - Ред.) не дойдет", - заявил президент Белоруссии.

Напомним, вчера президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский в ходе разговора обсудили вопрос передачи ВСУ ракет "Томагавк".

Также мы разбирались, какой будет ответ России, если Трамп поставит "Томагавки" Украине.