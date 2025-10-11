Президент Украины Владимир Зеленский провел "продуктивный" разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

Зеленский сообщил, что поздравил Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он действительно обеспечил, и выразил уверенность, что президент США сможет остановить и другие войны, в том числе в Украине.

По его словам, с президентом США они обсуждали усиление украинской ПВО после ударов россиян по энергетике.

"Обсудили возможности усиления нашей противовоздушной обороны и договорённости, которые мы готовим в этом направлении. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально нас укрепить", - написал Зеленский, назвав разговор продуктивным.

Президент подчеркнул, что необходима готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии.

"Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин президент!" - подытожил Зеленский.

Напомним, по данным СМИ, Украина испытывает дефицит систем ПВО и ракет к ним. Кроме того, эффективность западных систем ПВО падает, так как россияне модернизируют свои ракеты.

Ранее газета The Washington Post писала, что американские системы Patriot не в силах предотвратить российские воздушные атаки на территорию Украины. Это происходит потому, что россияне научились маневрировать своими ракетами, чтобы уклоняться от систем ПВО.