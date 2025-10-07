Российские удары по украинским объектам энергетики стали эффективнее, поскольку армия РФ изменила тактику обстрелов.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Эффективность российских ударов становится заметнее. Враг не только комбинирует средства поражения, но и повышает их плотность. Теперь на объекты летит больше ракет и дронов одновременно, с разных направлений, с вниманием на несколько ключевых направлений", - рассказал Храпчинский.

Также россияне имеют разведданные о системах ПВО, расположенных в районах потенциальных целей, и понимая время их перезарядки и подготовки, рассчитывают подходящий момент для удара. Войска РФ активно используют и дроны-приманки. Беспилотники они запускают через населенные пункты, чтобы их было сложнее сбить без угрозы для гражданских.

Ранее газета The Washington Post писала, что американские системы Patriot не в силах предотвратить российские воздушные атаки на территорию Украины. Это происходит потому, что россияне научились маневрировать своими ракетами, чтобы уклоняться от систем ПВО.

Война в Украине идет 1322-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями вторника, 7 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что армия РФ захватила деревню Малеевка Днепропетровской области и продвинулась возле села Вороное в том же районе. Кроме того, российские войска продолжают наступление в районах Новоивановки и Охотничьего в Запорожской области, а также на константиновском направлении.

