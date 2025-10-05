В ночь на 5 октября РФ совершила массированную комбинированную атаку на газовую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

По его словам, целью неприятеля стали объекты, обеспечивающие газоснабжение населения в отопительный сезон. В результате атаки зафиксированы попадания и разрушения.

На фоне сообщений о масштабном ущербе критической инфраструктуре Украины директор Центра исследований энергетики Михаил Харченко заявил, что за прошедшие два года объекты "Нафтогаза" так и не получили должной защиты.

По его словам, если элементы энергосистемы с новым уровнем защиты способны выдержать 5-6 ударов дронов, а оборудование через несколько часов снова работает, на газовых компрессорных станциях и доочистных установках ситуация иная – там просто нет никакой защиты.

Тем временем Министерство энергетики Украины сообщает о повреждениях инфраструктуры электроснабжения. Пострадали Запорожская, Сумская и Черниговская области. В ряде регионов действуют графики почасового отключения света.

"В результате комбинированного удара, в частности, повреждено оборудование "Запорожьеоблэнерго", что повлекло за собой обесточивание значительного количества потребителей в Запорожье и Запорожском районе. Сложной остаётся ситуация в Сумской и Черниговской областях. Враг снова атаковал Черниговщину. Здесь продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы снизить ограничения", – говорится в сообщении.

