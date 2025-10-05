Президент Владимир Зеленский раскритиковал Запад после сегодняшнего обстрела Украины.

Об этом Зеленский сказал в своём обращении.

Глава государства отметил отсутствие достойной, сильной реакции мира на все происходящее, имея в виду постоянное увеличение масштаба и наглости вражеских ударов.

"Путин просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру. Ноль реакции от мира. Мы будем бороться, чтобы мир не молчал", - сказал президент.

Зеленский также указал на значительную роль западных и международных цепей поставок в создании вооружений, которые применяет РФ.

"Каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон - это, в частности, и компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, из разных стран рядом с Россией", - отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что на следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Группы семи". По его словам, Украина подготовила предложения по санкциям и ограничениям поставок, которыми уже ознакомлены партнёры.

Напомним, сегодня президент Украины призвал к прекращению огня в воздухе. Что это означает, мы писали в отдельном материале.

Накануне глава государства подписал три указа о введении новых санкций против РФ, касающихся нефтяного сектора и военного производства.





