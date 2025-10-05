Президент Украины Владимир Зеленский призвал к "одностороннему прекращению огня" в воздухе после сегодняшнего массированного обстрела Украины.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", - пишет Зеленский.

При этом он не пояснил, что имеется в виду под "односторонним прекращением огня в небе". Имеется ли в виду, что Украина или Россия должна его объявить в одностороннем порядке? Или же Зеленский под этим понимает, что прекращение огня будет только в небе, в то время как бои на суше продолжатся?

Также в своем обращении Зеленский заявил, что сегодня Украину атаковало более 50 ракет и около 500 ударных дронов. В том числе были поражены и инфраструктурные объекты. Известно о 10 пострадавших и 5 погибших.

"Атаковали крылатыми ракетами, шахидами и в том числе кинжалами. Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом", - написал Зеленский.

На видео - масштабных пожар в технопарке Sparrow во Львове после ударов россиян.

Напомним, специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил о разногласиях с президентом Дональдом Трампом относительно плана завершения войны в Украине. Келлог считает, что сначала должно быть достигнуто перемирие, а лишь затем следует заключение мирного соглашения.

Ранее Трамп объяснил, почему выступает за заключение мира без предварительного перемирия.