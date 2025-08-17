Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "идеальная цель" трёхсторонних переговоров – не просто прекращение огня в Украине, а полноценное мирное соглашение.

Так чиновник Белого дома ответил на вопрос ведущей американский новостного телеканала NBC News, снято ли перемирие в Украине с повестки дня.

"Нет, оно не снято. Думаю, президент сказал, и, собственно, вы только что зачитали это в эфире, что все согласились: лучший способ закончить этот конфликт – это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, кто был бы против, если бы завтра мы пришли к вам и сказали, что у нас есть полное мирное соглашение, и оно заключено? Думаю, это лучший способ завершить войну. Теперь, нужно ли перемирие по пути к этому, – мы выступали за это. К сожалению, на данный момент россияне с этим не согласились. Но идеальная цель здесь, то, к чему мы стремимся, – это не перемирие. То, чего мы в конечном итоге добиваемся, – это конец этой войне", – сказал Рубио.

Госсекретарь США также добавил, что единственный способ достичь соглашения – "это когда каждая сторона что-то получает и что-то отдаёт".

"Вот поэтому Зеленский приезжает завтра в Вашингтон", – пояснил Рубио.

О том, что сейчас уже нет необходимости во временном прекращении огня в Украине, поскольку уже обсуждается комплексное мирное соглашение, также заявил спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Между тем в пабликах расходится "цитата" госсекретаря Рубио о том, что "США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России".

На самом деле Рубио в интервью телеканалу NBC этого не говорил. Ему задали вопрос, обсуждается ли в рамках сделки сохранение за Россией уже захваченных в Украине территорий.

"Смотрите, в конечном итоге украинцы не готовы отдать эти территории, и никто не заставляет Украину это делать, поэтому я не думаю, что если будет мирное соглашение, то оно будет выглядеть так (из этого контекста можно предположить, что Рубио имел в виду, что Украину никто не будет заставлять юридически признавать российский контроль над этими территориями, так как все обсуждаемые варианты завершения войны сейчас исходят из того, что РФ сохраняет де-факто контроль над уже захваченными районами Украины - Ред.). Но он (Путин - Ред.), безусловно, выдвигает требования, просит то, на что украинцы и другие стороны соглашаться не готовы, и мы не собираемся их к этому подталкивать. Так же, как и украинцы выдвигают требования, на которые Россия никогда не согласится", – ответил госсекретарь.

По словам Рубио, в настоящее время США пытаются найти "общее основание" между двумя сторонами.

"Необходимо говорить о том, как будут выглядеть территории и как будут выглядеть пограничные линии по итогу этого конфликта. Необходимо говорить о законном стремлении Украины к безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы убедиться, что они не подвергнутся вторжению снова", – заявил Рубио.

"Если будет заключена сделка, каждой стороне придется от чего-то отказаться", – добавил чиновник Белого дома.

"Для того чтобы наступил мир, российская сторона должна будет принять, что Украина – суверенная страна, которая имеет право защищать себя и вступать в союзы с другими государствами для своей защиты. Каким образом это будет оформлено, как мы это назовём, как это будет построено, какие гарантии будут встроены и поддаваться исполнению – вот об этом мы будем говорить в ближайшие дни", – заявил госсекретарь.

Напомним, после переговоров с Путиным Дональд Трамп поддержал идею, что нужно заключать сразу полноценное мирное соглашение, не фокусируясь на предварительной остановке огня (что ранее также было требованием США к России).

При этом в Украине и Европе продолжают требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с РФ.