Президент Украины Владимир Зеленский озвучил отказ по ряду пунктов плана, который был изложен вчера на переговорах главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам президента Украины, сперва необходимо прекратить огонь, а уже после работать над финальным соглашением.

Как известно, ранее Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина о том, что нужно не прекращение огня, а сразу долгосрочное мирное соглашение.

Однако Зеленский отметил, что "контактная линия - лучшее место для переговоров", которые "нельзя вести под давлением оружия".

Также он вновь отказался от передачи РФ Донецкой области, поскольку "Конституция делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей".

Напомним, по данным СМИ, Трамп поддержал требование Путина вывести украинские войска со всего Донбасса.

При этом Зеленский добавил, что пока "нет деталей" гарантий безопасности. Украина же рассматривает вступление в Европейский союз как часть этих гарантий.

Примет ли Зеленский завтра в Вашингтоне план по завершению войны, мы анализировали в отдельном материале.