Президент США Дональд Трамп фактически поддержал план главы Кремля Владимира Путина о передаче подконтрольной Украине части Донбасса России как условие мирного соглашения.

Об этом он заявил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с Путиным, пишет газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

"Трамп заявил европейским лидерам, что, по его мнению, можно быстро достичь мира, если Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса. В обмен на это Путин предложил прекратить огонь в остальной части Украины по текущим линиям фронта и дать письменное обещание больше не нападать ни на Украину, ни на какую-либо европейскую страну", - сообщают чиновники.

Поддержав это предложение, Трамп разошелся с Украиной и Европой, которые продолжают требовать от Москвы безоговорочного прекращения огня.

"В Европе шаги американского президента встретили прохладную реакцию", - говорится в статье.

Издание считает, что такой подход Трампа даёт России преимущество на переговорах, которые должны продолжиться в понедельник, когда Зеленский посетит Белый дом.

Отметим, что информация The New York Times подтверждает анализ "Страны" о том, что Трамп и Путин на Аляске могли согласовать большинство ключевых параметров мирного урегулирования, и теперь Трамп предлагает Зеленскому принять их.

О таком сценарии принятия Вашингтоном предложения Путина о мире в обмен на вывод украинских войск из Донбасса мы писали и до начала переговоров.