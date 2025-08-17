Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Москва пошла на уступки по пяти областям Украины. При этом он не стал уточнять, о чем идет речь.

Об этом спецпредставитель Дональда Трампа сообщил в интервью CNN.

Журналист задал вопрос, означает ли это, что Украина должна согласиться отдать России весь Донбасс, на что Уиткофф ответил: "Знаете, послушайте, я не уверен, что у нас сейчас есть время, чтобы рассматривать все разные вопросы по этим пяти регионам".

При этом спецпосланник Трампа дал понять, что Украина в результате сделки может потерять новые территории.

"Уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком", - добавил он.

Судя по всему, под "уступками по пяти областям" на которые, по словам Уиткоффа, пошел президент РФ Владимир Путин, понимается согласие РФ вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также не претендовать на всю территорию Херсонской и Запорожской областей, а только на уже захваченную их часть.

Тем временем президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social перепостил публикацию о том, что "Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе, чем дольше продолжается война, тем больше земли они будут терять".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин требует вывода украинских войск со всего Донбасса.

Также западные СМИ пишут, что Трамп поддерживает предложение Путина о том, чтобы РФ установила полный контроль над Донбассом.

О том, примет ли украинский президент Владимир Зеленский завтра в Вашингтоне план по завершению войны, мы писали в отдельном материале.