Специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил о своих разногласиях с американским президентом Дональдом Трампом по плану завершения войны в Украине.

Об этом Келлог сказал в интервью газете The Telegraph.

В своем интервью Келлог рассказал, что президент США хочет мирного договора, а не режима прекращения огня, что, по его мнению, будет сложнее достичь. Поэтому спецпредставитель Трампа считает, что сначала должно быть перемирие, а только потом заключение мирного соглашения.

"Можно ли заключить мир, сохранив суверенитет Украины и навсегда сдержав Россию? Это очень трудно. Даже если будет мир, нужен режим прекращения огня. А Россия понимает: если стрельба прекратится, возобновить её будет тяжело. Поэтому я сторонник сначала перемирия. Президент Трамп хочет мира сразу. Но это сложно", - сказал Келлог.

Напомним, по итогам переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что "нужно завершать войну, а не устанавливать временное перемирие".

В отдельном материале мы разбирали, насколько реально заключение мирного соглашения, о котором говорил Трамп, и не является ли это лишь формой затягивания переговоров.







