Председатель Европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйден не считает, что дело идет к Третьей мировой войне.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью изданию Le Soir.

"Мы не движемся к глобальному конфликту, но живем в крайне опасное время", – заявила председатель ЕК.

При этом на добавила, что "мы защитим каждый дюйм Европейского Союза".

Фон дер Ляйен отметила резкие изменения в международной безопасности и призвала страны ЕС реагировать на новые угрозы.

Главной задачей она назвала демонстрацию "воли и способности Европы к самозащите" как для союзников, так и для потенциальных противников.

