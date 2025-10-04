Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа по введению новых санкций против РФ.

Информация об этом опубликована на сайте президента Украины.

Судя по информации из вечернего обращения Зеленского, санкции касаются российского нефтяного сектора и военного производства.

Ранее в Bloomberg писали, что страны G7 готовят масштабное ужесточение санкций против России.

"Мы едины во мнении о необходимости действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для существенного скоординированного усиления мер по укреплению устойчивости Украины и критического ослабления способности России вести войну против Украины", – написано в проекте коллективного заявления.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил задерживать нефтяные танкеры РФ, против чего выступила Польша.

Война в Украине продолжается 1319-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 4 октября 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: писали об ударе по газодобывающей инфраструктуре, исходе людей из Днепропетровской области, сомнениях Трампа в эффективности "Томагавков" для ВСУ и других темах.

