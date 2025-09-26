Сербию "ждут тяжёлые времена и тяжёлая зима" из-за американских санкций в отношении российско-сербской нефтяной компании NIS.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова передает газета Kurir.

США уже семь раз откладывали эти санкции, однако они должны вступить в силу 1 октября.

"Россияне являются мажоритарным партнёром в NIS, но высокую цену заплатим именно мы. Нас ждут тяжёлые времена и тяжёлая зима. Мы сделаем всё возможное, чтобы граждане имели тёплую зиму в своих домах, чтобы они не беспокоились о снабжении топливом. Теперь после этого у нас всё дополнительно осложняется и создаёт политические, экономические и всяческие другие проблемы. Мы будем бороться и искать выход из этой исключительно тяжёлой ситуации, вести переговоры. Уже 8–9 месяцев я этим занимаюсь круглосуточно, но ещё не нашёл решения", - признался Вучич.

Летом министр по вопросам евроинтеграции Сербии Неманья Старович заявил, что Белград сам может присоединиться к санкциям против России, если получит гарантии принятия в Европейский Союз.

Однако сразу после этого Вучич сказал, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции.