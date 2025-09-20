Созданный Россией огромный теневой флот нивелирует последствия западных санкций, что может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как отмечает издание, суда теневого флота перевозят нефть из России, а в случае попадания под санкции просто регистрируются под другим флагом и меняют название, а также скрывают, где именно они загрузили нефть.

"Корабли теневого флота нашли способы обойти чёрный список. Они разгружаются в море или "переходят под новый флаг", меняя регистрационные номера, чтобы скрыть себя", - пишет издание.

"Многие хотят сделать попроще - ввести санкции, - но на самом деле мы создали серьёзную проблему. Санкции не выводят их из бизнеса. Они выводят их из законного бизнеса", - заявил Иэн Рэлби, эксперт по морской безопасности и основатель исследовательской компании I.R. Consilium.

Происходящее с теневым флотом может ознаменовать смену порядка в мировой торговле, где подсанкционные страны вроде Ирана и России могут поставлять свою нефть в Индию и Китай. При этом теневой флот очень быстро растет. Сейчас он составляет 17% всех нефтяных танкеров в море, насчитывая 940 судов, что на 45% больше чем в прошлом году.

Как предупреждает Рэлби, Запад подталкивает Россию к созданию огромного неконтролируемого рынка сбыта нефти.

"Эта тенденция привела к возникновению огромной экономики нелегальных перевозок, которая, по опасениям некоторых экспертов, может пережить и войну. Это может открыть путь для стран, которые и дальше будут обходить существующий порядок", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций ЕС не будет включать ограничения на покупку нефти из РФ.

Также западная пресса писала, что у Евросоюза почти не осталось возможностей для усиления санкционного давления на РФ.