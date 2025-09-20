19 пакет антироссийских санкций Европейского Союза не будет включать в себя ограничения на покупку нефти из РФ.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

Таким образом, новый пакет санкций, который вчера приняла Еврокомиссия (его ещё должны утвердить все страны ЕС), не удовлетворил основные требования президента США Дональда Трампа, которые он выдвигал к европейцам в течение последней недели.

Напомним, в новом пакете санкций Еврокомиссии предлагает:

запрет импорта российского сжиженного природного газа в Европу с 2027 года;

введение санкции против 118 дополнительных судов из теневого флота РФ;

введение санкции против компаний из третих стран, в том числе Китая, торгующих с РФ;

введение полного запрета на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью";

введение запрета на транзакции для дополнительных банков в России и в третьих странах;

введение новых ограничений на экспорт товаров и технологий, используемых Россией на поле боя;

принятие мер против криптовалютных платформ;

использование замороженных активов РФ для помощи Украине через оформление кредита (при этом Домбровскис сообщил, что конкретный механизм реализации данного пункта нуждается в дополнительной проработке, на это уйдут недели).

В то же время, сам Трамп и его администрации выдвигали три основные требования к европейцам.

Первое - отказаться в краткие сроки от импорта российского газа. Фактически требование проигнорировано. ЕС готова прекратить закупки российского газа лишь к началу 2027 года.

Второе - запрет на покупку российской нефти (ее по-прежнему покупают Словакия и Венгрия) и нефтепродуктов из других стран, произведенных из российской нефти (их покупают во всем Евросоюзе). Это требование проигнорировано полностью. Данные меры ЕС не вводит.

Третье - ввести большие пошлины против всех товаров из Китая и Индии в качестве наказания этих стран за покупку российских энергоносителей. Данное требование также проигнорировано. ЕС ограничился стандантным набором точечных санкций против китайских компаний, оправдав тем самым прогнозы, что пошлин против КНР и Индии (как того требует Трамп) он вводить не будет.

Напомним, президент США уже заявил, что не будет вводить пошлины против Индии и Китая за покупку российских нефти и газа, если аналогичное решение не примет ЕС.

В связи с чем в западных СМИ распространена точка зрения, что Трамп специально выставил условие, которое ЕС выполнять откажется, чтоб и самому не вводить огромные пошлины против Индии и Китая, которые от него требовали Киев и европейцы.

Также сообщалось, что условия Трампа, на которых он готов усилить санкции против РФ, неприемлемы для Евросоюза.