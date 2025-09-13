Иностранные спецслужбы потратили 4 миллиарда долларов на организацию протестов с целью свергнуть правительство Сербии.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

По его словам, иностранные спецслужбы готовили сценарии смены власти в Сербии, пытаясь с помощью оппозиции сорвать выборы и "уничтожить Сербию".

"Сценарии под названиями "Непал" и "Чарли Кирк" давно разрабатывались для применения в Сербии", - сказал президент Сербии.

Вучич также завил, что призывы к диалогу у организаторов протестов вызвают "агрессию и ненависть".

"В цветных революциях всегда нужны 15 процентов населения, которые представляют собой хардкор, готовый поверить в любую ложь и чушь. Они считали меня наркобароном и до сих пор не могут извиниться за эту гнусную ложь" заявил Вучич.

"Когда вы делаете что-то нормальное, для них это — преступление", — добавил Вучич.

Напомним, вице-премьер Сербии Александар Вулин обвинил в организации протестных акций в Белграде "американских заговорщиков против президента США Дональда Трампа". По его словам, во внутренние дела страны пытается вмешиваться "глубинное государство" США.

Ранее мы сообщали о массовом протесте студентов и оппозиции в Белграде на площади Славия, где несколько тысяч участников потребовали проведения досрочных парламентских выборов и разгона палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича у здания парламента.

Тогда Вучич также заявил, что действия протестующих координируются из-за рубежа.

Протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек.

А также в августе в Белграде, Нови-Саде, Нише и Крагуеваце произошли массовые столкновения оппозиционных демонстрантов со сторонниками президента Александра Вучича и полицией.